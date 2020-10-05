احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. هاشتاج 6 أكتوبر يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #6اكتوبر احتفالا بالذكرى الـ 47 بانتصار أكتوبر على العدو الصهيوني.

تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏عيشوا نصر اكتوبر واكتبوا عنه وافرحوا يا مصريين علشان دا عيد قومي لمصر مش ٦ اكتوبر بس لاااااا شهر اكتوبر كله انتصارات ...الحرب لم تنته يوم ٦ أكتوبر بل بدأت ....فيه بطولات كتير لناس مجهولة لدى الكثير آن الأوان أن يعرف الجميع تفاصيل تلك العمليات ...رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" و" ‏يوم 6 أكتوبر 1973م كان أشبه بيوم القيامة على إسرائيل وبيد الجيش المصري والسوري وسيظل ذلك اليوم يومًا أسوّد في حياة إسرائيل ما دامت على قيد الحياة

‎#اكتوبر_شهر_النصر ".

وقال آخرون "‏اليوم أول أكتوبر

بعد حرب 67 لم تهدأ مصر لحظه الشعب كل يوم يطالب بتحرير سيناء والجيش يخوض حرب استنزاف والاستعداد للمعركه حتى يوم 6 اكتوبر قام جيشنا باعجاز عسكرى مخترقا جميع الموانع والحصون .وازهل العالم اجمع وقضى على اوهام امبراطورية الصهيونيه الى الابد .ولذلك نقول اكتوبر المجيد" و" ‏‎تحيا مصر والجيش المصري العظيم".

وأضاف آخرون "‏غدا 6 أكتوبر :أهنئ الشعب المصري بانتصار 6 أكتوبر 1973 م" و" ٦ اكتوبر عيد سعيد علي الكل المصريين بمناسبة الانتصار علي يهود خيبر وبني النظير وكل شعب صهيون . أدخلوا مصر أمنين ."