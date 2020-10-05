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وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصروفات الدراسية ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد

أخبار مصرية أيمن النجار تبليغ
وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصروفات الدراسية ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد
وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصروفات الدراسية ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد

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محمد سياف - ابو ظبي - أشار وزير التعليم ” طارق شوقي” أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات جديدة من أجل التعامل مع العام الدراسي الجديد 2020-2021، وذلك من خلال إعداد قنوات تلفزيونية وضوابط صحية خلال الفترة القادمة، وذلك بالإضافة إلى جدول العام الدراسي الجديد، موضحاً أن قرار إعفاء بعض الطلاب من المصروفات سوف يشمل 40% من الطلاب.

وزير التعليم والطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية

وأضاف وزير التربية والتعليم أن قرار الإعفاء يشمل كل من : ” أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة وطلاب المدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد، والتابعين لمعاش تكافل وكرامة والتربية الخاصة، وذلك بالإضافة إلى مليون طفل من الأسر الأولي بالرعاية وفقا لمطلب وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصاريف بالمدارس ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد

وزير التعليم يؤكد 40% من الطلاب معفيون من المصاريف بالمدارس ومفاجآت للمعلمين بالعام الجديد

وأوضح  وزير التعليم من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” نشأت الديهي” مقدم برنامج بالورقة والقلم المذاع على قناة ” تن” الفضائية المصرية، أن المصروفات الدراسية هى المصدر الرئيسي للصرف على الأنشطة لطلابية ولرياضية والخدمات، مؤكداً أن مواجهة جائحة قد تسببت في مزيد من النفقات على الوزارة، مطالبة بضرورة إعداد قنوات تعليمية وتسجيل حصص إلكترونية من الصف الرابع وحتى الثالث الثانوي بالإضافة إلى التعقيم والكشف الحراري للطلاب خلال الفترة القادمة.

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كما وجه الوزير رسالة هامة للمعلمين مؤكداً أنهم عصب العملية التعليمية وأنه سوف يتم تحسين أوضاعهم المالية، وأن العام الجديد سوف يشهد مفاجآت عديدة لهم فضلاً عن تدريبهم على التعليم عن بُعد.

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