أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

عاجل.. الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

أخبار مصرية محمد مهران 2020-10-06 00:04 تبليغ
عاجل.. الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة
عاجل.. الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافيين من الفيروس إلى 97398 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 98 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 103781 حالة من ضمنهم 97398 حالة تم شفاؤها، و 5990 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الصحة: تسجيل 98 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و9 حالات وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 