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المتحدة تنتهى من تطوير إكسترا نيوز.. والانطلاق فى ذكرى نصر أكتوبر بصورة HD

أخبار مصرية فهمى غالى 2020-10-05 21:44 تبليغ
المتحدة تنتهى من تطوير إكسترا نيوز.. والانطلاق فى ذكرى نصر أكتوبر بصورة HD
المتحدة تنتهى من تطوير إكسترا نيوز.. والانطلاق فى ذكرى نصر أكتوبر بصورة HD

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة، أن مجلس الإدارة برئاسة تامر مرسى، قرر تطوير القناة والاهتمام بالمحتوى الإخبارى وسرعة تناول الموضوعات، وهو الأمر الذى اقتضى تطوير فى الأجهزة ونقاء الصورة، وكذلك تطوير استديوهات القناة وغرفة الأخبار، لتخرج فى شكل جديد يليق بالقناة الإخبارية المميزة لدى المشاهد المصرى.

وأضاف صالح، أن "إكسترا نيوز" يتم بثها على الترددات الجديدة، تردد 12303 أفقى للمشاهدة فائقة الجودة بنظام HD، إضافة إلى تردد 11785 راسى بنظام SD.

وتولى مجموعة من أبناء "إكسترا نيوز"، التطوير مع زملائهم فى قنوات المتحدة، وأشرف على ذلك ألبرت شفيق، المشرف على المحتوى الإخبارى، ومحمد حلمى، مدير القناة.

 يأتى الانطلاق مع احتفال الدولة المصرية بالذى الـ47 لانتصار حرب أكتوبر.

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