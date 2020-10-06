الداخلية تحذر من أي تجمعات خارج الإطار القانوني

صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع بشأن بعض الأمور الرياضية بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين بمحافظة الجيزة، وتحذر وزارة الداخلية من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، مشددة أنها ستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم.

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