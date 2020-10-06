«الأولمبية» عن إيقاف مرتضى منصور: لا يوجد أحد فوق القانون.. ومن يخطئ سيحاسب

أكد شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية، أن قرار اللجنة لا يخص نادي الزمالك وليس من شأنه التأثير على نادي الزمالك، ولكنه ضد شخص واحد فقط وهو رئيس النادى. وقال شريف العريان في تصريحات تلفزيونية: «قرار اللجنة لا يخص نادي الزمالك، وإنما القرار ضد شخص أساء التصرف في العديد من الأمور، لكن نادي الزمالك ليس له علاقة بالأمر، فاللجنة تكن له كل الاحترام ككيان عظيم في مصر».

وأضاف: «نادي الزمالك وجمهوره ولاعبيه علي رأسنا من فوق، لكن متجيش كمان كام يوم مثلاً تبعتلي جواب بإمضاء مرتضى منصور، مرتضى منصور معزول لشخصه ولا نعترف به ولا علاقة للزمالك بذلك، ولكن أي فِعل عكس ذلك سيوُرِّط الزمالك في مشاكل جميعنا في غِنَي عنها».

وتابع: «لا يُوجد أحد فوق القانون، ومَن يُخطِئ سيُحاسَب». واستكمل: «بكل تأكيد سيتم النظر في الشكاوي المُقدَّمة من نادي الزمالك كغيرها، وسيتم التعامل معها بنفس الإجراءات، وإن رأينا أنها تستحق التصعيد والعقوبة سنفعل ذلك». وختم حديثه قائلا: «وزارة الشباب والرياضة هي المنوطة بتنفيذ عقوبة رئيس نادي الزمالك لأنها الجهة الإدارية المسئولة عن التنفيذ ومن حق مرتضى منصور أن يلجأ إلى المحكمة».