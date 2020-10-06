انت الان تتابع تفاصيل خبر وزير التعليم يوضح تفاصيل إعفاء 10 مليون طالب من مصروفات المدرسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لا تزال القرارات التي يتخذها وزير التربية والتعليم داخل جمهورية مصر العربية محط أنظار الجميع محل جدال كبير أيضًا لا ينتهي سواء من قبَل الطلاب أو أوياء الأمور أو المعلمين أيضًا وكافة المعنيين بالمنظومة التعليمية في مصر، وفي وقت لاحق وبعد الإعلان عن رفع قيمة المصروفات المدرسية ، أعلن الأستاذ الدكتور طارق شوقي عن إعفاء عدد كبير من الطلبة والطالبات بلغ عددهم إعفاء 10 ميون طالب من مصروفات المدرسة

إعفاء 10 مليون طالب من مصروفات المدرسة

أعلن دكتور طارق شوقي أن إجمالي الطلبة والطالبات في العام الدراسي الجديد قد بلغ 23 مليون طالب، ولقد تم إتخاذ قرار بإعفاء حوالي 10 مليون منهم من المصروفات المدرسية بشكل كامل وقد بلغت تكلفة هذا الإعفاء على الدولة ما يُساوي تقريبًا مليار و مائتي ألف جنيه مصري، ولكن لن يتم إعفاء الطلاب إلى في ضوء بعض الشروط المُحددة.

فئات الطلاب المعفية من مصروفات المدرسة

أشار شوقي إلى أن الفئات التي تم اتخاذ قرار بإعفائها من المصروفات المدرسية من الطلبة والطالبات في ضوء قرار تفاصيل إعفاء 10 مليون طالب من مصروفات المدرسة ، تشمل ما يلي:

أبناء ضحايا أحداث 25 يناير.

الطلاب اليتامى (في حالة وفاة الأب).

أبناء المرأة التي قد هجرها زوجها و الأرملة والمعيلة والمطلقة.

أبناء الأسر التي تحصل على معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي.

أبناء المكفوفين.

الطلاب الذين قد خرج آبائهم للتو من السجن.

من يتمكن من تقديم مستند يؤكد عدم وجود دخل ثابت للأسرة.

مدارس حلايب وشلاتين ومداس أبو رمادة بالبحر الأحمر، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس شمال سيناء.

المدارس الصديقة للفتيات والصديقة للأطفال.

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قيمة المصروفات الدراسية عام 2020/2021

في ضوء القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2020 م تم تحديد المصروفات الدراسية الجديدة لجميع مراحل التعليم الأساسي على النحو التالي:

مرحلة رياض الأطفال بداية من كي جي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي = 300 جنيه مصري.

بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي = 200 جنيه مصري.

بداية من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي = 500 جنيه مصري.

الصفوف الخاصة بالتعليم الفني بجميع الفروع والأنواع وفي نظام الـ 3 أو الـ 5 سنوات = 200 جنيه مصري.

تقسيط المصروفات الدراسية

وفي نفس السياق؛ إلى جانب قرار تفاصيل إعفاء 10 مليون طالب من مصروفات المدرسة ؛أعلن شوقي أيضًا؛ أنه من المتاح هذا العام لأولياء الأمور أن يقوموا بتقسيط قيمة المصروفات المدرسية لتكون على دفعتين؛ الدفعة الأولى ؛ يتم سدادها في الفصل الدراسي الأول، بينما الدفعة الثانية يتم سدادها في بداية الفصل الدراسي الثاني من أجل تخفيف الأعباء المادية على كاهل المواطنين قدر الإمكان.