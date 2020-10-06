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شاهد .. التنمية المحلية تكشف مصير الأموال المحصلة من طلبات التصالح

أخبار مصرية شريف على 2020-10-06 04:45 تبليغ
شاهد .. التنمية المحلية تكشف مصير الأموال المحصلة من طلبات التصالح
شاهد .. التنمية المحلية تكشف مصير الأموال المحصلة من طلبات التصالح
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بلغ حتى الآن مليون و721 ألفًا و952 طلبًا من مجموع ثلاثة ملايين و160 ألفًا بنسبة تتجاوز 50 بالمئة من إجمالى المخالفات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب على قناة "إم بى سى مصر"، أن حصيلة ما تم تحصيله إلى الآن نحو عشرة مليارات و854 مليونًا و151 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية سوف تتمم إجراءات فحص الطلبات والمعاينة لطالبى التصالح فى المحافظات.

وأكد المتحدث باسم التنمية المحلية، أن 25 بالمئة من المبالغ المحصلة ستؤول إلى خزينة الدولة، فيما ستذهب 25 بالمئة إلى صندوق الإسكان الاجتماعى والشروعات التنموية بالمحافظات، و39 بالمئة سيتم توجيهها للمحافظات من أجل تعزيز قدراتها الذاتية على تنفيذ وتسريع إنجاز مشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب وطرق وإنارة وغير ذلك.

وأضاف قاسم أن ما تبقى سيذهب إلى الخزانة العامة لدعم ملفات رئيسة مثل الصحة والتعليم، داعيا المواطنين ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى البدء فى ذلك قبل 30 أكتوبر لتقنين أوضاعهم.

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