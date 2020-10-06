طقس اليوم الثلاثاء: حار نهارا لطيف ليلا.. وعظمى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس نهار اليوم، الثلاثاء، حارا على الوجه البحرى والقاهرة تصاحبه رياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مصحوبا برياح معتدلة.





أما ليلا، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد أن شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، يتأثر بامتداد مرتفع جوى، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمى، لافتين إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أشارت الهيئة إلى أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 32 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 21

السلوم 33 23

سيوة 34 20

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 35 21

السويس 35 23

العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 34 26

نخل 33 16

نويبع 34 26

طابا 34 22

كاترين 30 14

الطور 31 23

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 26

مرسى علم 34 26

الفيوم 34 22

بنى سويف 34 22

المنيا 34 22

أسيوط 35 23

سوهاج 35 24

قنا 36 24

الأقصر 38 23

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبو سمبل 38 26

الوادى الجديد 37 25

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 27

حلايب 32 28

رأس حدربة 32 27