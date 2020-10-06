في اليوم العالمي لهم.. طارق شوقي: حان الوقت لتقدير المعلمين

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التحية والإجلال لكل معلمات ومعلمي مصر؛ في اليوم العالمي للمعلمين، مؤكدا أنه حان الوقت لتقدير المعلم المصري. وتمنى الوزير، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أن يكون العام الدراسي القادم رائعا؛ بالعمل الجاد، والعلم والمعرفة.

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