بعد إطلاق وزير الشباب للمبادرة.. هاشتاج #مصر_بلا_غرقى يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #مصر_بلا_غرقىS موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما اطلق وزير الشباب والرياضة، لمبادرة "مصر بلا غرقى" ؛ لنشر ثقافة الإنقاذ لدى المواطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى موسع، استضافه مسرح الوزارة، بالامس، بحضور كل من سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ، والدكتور محمد صالح نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، والقبطان ولاء حافظ، والدكتور حازم الروبي منسق المبادرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وتفاعل عدد كبير من رواد "تويتر" مع الهاشتاج حول المبادرة، وجاءت تعليقاتهم كالاتي:

وزارة الشباب والرياضة بقيادة دكتور اشرف صبحى دائما فى تقدم ونجاح بمبادرتها المتميزه الفعاله للمجتمع والشباب المصرى

مصر بلا غرقى ، تنطلق من داخل وزارة الشباب والرياضه

في مبادرة مصر بلا غرقى هيتم إدراج مادة للإنقاذ من الغرق بشكل إلزامي في كليات التربية الرياضية

مبادرة هدفها ان مصر ٢٠٢٥ تكون بلا غرقى ويكون الجميع بيعرف يعوم وبرضو موهلين للانقاذ، شكرا" وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى للغوص والانقاذ

معًا لرفع المستوي الثقافي بمفهوم الانقاذ معًا لمصر خالية من الغرقَى

معًا للحفاظ على سلامة شبابنا

أمل جديد، هدف جديد، وزارة الشباب والرياضة تهدف لمحو أمية السباحة من خلال مبادرتها الجديدة "مصر بلا غرقى"

بعد انتشار حوادث الغرق الصيف إلى فات، الدولة ماوقفتش تتفرج؛ لا دي سعت بكل جهودها لحل الأزمة، مبادرة" مصر بلا غرقى" للحد من حوادث الغرق ونشر ثقافة الإنقاذ

مصر جميلة من غير ما البحر يخطف حد منها .. فلازم توعية بالموضوع وتنشر الوعي معانا

الحياة بلا غرق حلم يتم تحقيقه الان

بلادنا بتتقدم، بلادنا بتتحسسن، مبادرة "مصر بلا غرقى" للحفاظ على حياة كل مواطن مصري

وتستهدف المبادرة توعية وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطىء المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية في مختلف المحافظات.

وتضمن المؤتمر عرض تقرير مصور حول الرقم القياسي العالمي الذى سُجل باسم مصر بموسوعة جينيس ريكورد العالمية من خلال تصميم أكبر كلمة سلام ( Peace ) بـ 501 سترة نجاة فى زمن قياسي على ضفاف قناة السويس في مدينة الإسماعيلية ضمن الاحتفالات الخاصة بيوم السلام العالمى، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير عن أبرز الأنشطة التي ينفذها الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، وعرض تقديمي حول رؤية ورسالة وآليات تطبيق مبادرة "مصر بلا غرقي"، وإجراءات تأمين المسطحات المائية.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحي ":مبادرة مصر بلا غرقي لتوعية وتنمية مهارات الشباب والمواطنين في مهارات الإنقاذ تأتي اتساقًا مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى"، لافتًا إلى دعم الوزارة للمبادرة لأهميتها داخل المجتمع.

وأكد وزير الشباب والرياضة على تكاتف الجميع والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ وتحقيق أهداف المبادرة وبما يضمن لها استدامة العمل، مقدمًا الشكر للاتحاد المصري والاتحادين الدولي والإفريقي للغوص والإنقاذ على المبادرة البناءة، وكذا الجهد المبذول الفترة الماضية، وحصول مصر على رقم قياسي عالمي خلال الاحتفالات بيوم السلام العالمي بمحافظة الإسماعيلية.