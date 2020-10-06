حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 7-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة.
عاطفياً: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك وذلك سيعدّ ديناً عليك تفيه في الوقت المناسب .
صحياً: إنتبه للوضع الصحي لا تهمل أي عوارض إذهب لاستشارة الطبيب.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة.
عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.
صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.
عاطفياً: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع.
صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: لا تتخذ قراراً هذا اليوم فالقمر معاكس من برج الميزان وعندما يكون القمر معاكساً فهو يفوت عليك فرصاً أويطلب إليك التأني والأخذ بالنصيحة وعدم التهور
عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه
صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة فحاول إيجاد الوقت لها
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك.
عاطفياً: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر كفاك تهجماً عليه وعامله بلطف ورومانسية كي تستعيد ثقته وحبه لك
صحياً: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور.
عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير والتخطيط لما يؤمن لك السعادة والراحة.
صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة ومصدر السعادة الدائم.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات والبقاء في حالة مريحة جداً.
عاطفياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك.
صحياً: تستعيد صحتك وعافيتك بعد خروجك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة.
عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها.
صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على إيجاد أساليب جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر.
عاطفياً: قد تتبدل طباع الشريك سريعاً وهذا لن يروقك فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان.
صحياً: تعاني قلّة النوم فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل.
عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد.
صحياً: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة.
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة كن مختلفًا دع مخاوفك جانبًا وخذ المبادرة أنت.
عاطفياً: تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.
صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك وتقرر العيش بفرح وسعادة.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 7-10-2020
مهنياً: تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة.
صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب.
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