حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 7-10-2020

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: معطيات مُربكة تُحزنك بعض الشيء فحاول ألاّ تتوقّف عند لحظات كهذه فترات طويلة.

عاطفياً: الاهتمام الذي يوفّره لك الشريك يساعدك كثيراً لتستعيد عافيتك وذلك سيعدّ ديناً عليك تفيه في الوقت المناسب .

صحياً: إنتبه للوضع الصحي لا تهمل أي عوارض إذهب لاستشارة الطبيب.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة.

عاطفياً: الشريك يطالبك بجواب حاسم حول طبيعة العلاقة بينكما إلى جانب عدد من الأمور التي تهم الطرفين.

صحياً: لا تخاطر بوضعك الصحي من خلال تناول أودية لا تعرف مضاعفاتها وتأثيراتها السلبية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: اتصالاتك ناجحة جداً ما يشعرك بالقوة وتطلق مشروعاً أو تحتفل بجديد أو تلتقي من يهمك أمرهم.

عاطفياً: تزعجك الدعوات المتواصلة من الشريك ومن الأفضل مصارحته بدل التهرّب من الموضوع.

صحياً: تشعر ببعض التعب في العضلات والسبب كثرة الإرهاق والعمل الزائد.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: لا تتخذ قراراً هذا اليوم فالقمر معاكس من برج الميزان وعندما يكون القمر معاكساً فهو يفوت عليك فرصاً أويطلب إليك التأني والأخذ بالنصيحة وعدم التهور

عاطفياً: الحياة العملية تلهيك عن الحبيب وتبعدك عنه لذا فكر فيه وامنحه الوقت الكافي للبقاء بقربه

صحياً: ضغوط العمل تبعدك عن ممارسة أنشطتك الرياضية المفضلة فحاول إيجاد الوقت لها

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك.

عاطفياً: تصرف بعفوية مع الحبيب حتى تقربه منك أكثر كفاك تهجماً عليه وعامله بلطف ورومانسية كي تستعيد ثقته وحبه لك

صحياً: تستعيد ذكرياتك الجميل حين كنت من هواة ممارسة الرياضة بكثرة فتقرر تكرار ما كنت عليه في الماضي

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: يزيد هذا اليوم رغبتك في التقدم لكنك قد تصطدم ببعض العراقيل إنما بتصميمك تعيد تصويب الأمور.

عاطفياً: علاقة قديمة تلوح في الأفق لكن من الأفضل أن تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير والتخطيط لما يؤمن لك السعادة والراحة.

صحياً: المرح والضحك هما مفتاح الحياة الطويلة ومصدر السعادة الدائم.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: يبشرك هذا اليوم بالتخلص من المعوقات والمطبّات والبقاء في حالة مريحة جداً.

عاطفياً: لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك فالتسرع قد يخلق لك متاعب غير متوقعة مع الشريك.

صحياً: تستعيد صحتك وعافيتك بعد خروجك من جراحة دقيقة لكنها تكللت بالنجاح.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: العلاقة السيئة مع أحد الزملاء لن تفيدك بشيء قد يتجنبك الآخرون بسبب مزاجيتك المضطربة.

عاطفياً: قلق الشريك قد يكون سببه أنت من الأفضل إيجاد الطريقة الناجعة لتخليصه مما يعانيه وإشعاره بالسعادة التي يستحقها.

صحياً: وضعك الصحي يجعلك في حال من الاضطراب وتشعر أن ثمة شيئاً غير مريح ينتابك.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: يجعلك هذا اليوم قادراً على إيجاد أساليب جديده في العمل قد تساعدك على زيادة دخلك وكسب ثقة الآخرين بك أكثر فأكثر.

عاطفياً: قد تتبدل طباع الشريك سريعاً وهذا لن يروقك فحاول أن تفهم الدوافع حتى تتمكن من المعالجة قبل فوات الأوان.

صحياً: تعاني قلّة النوم فحاول أن تعالج الموضوع سريعاً قبل تفاقمه.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: قد تتعرّض هذا اليوم لمصاعب كبيرة ما يستدعي الحيطة قبل الإقدام على تغييرات جوهرية في العمل.

عاطفياً: لا تدع الأمور تتراكم بينك وبين الحبيب وناقشها بأولها وضع النقاط على الحروف اليوم قبل الغد.

صحياً: تقاوم بكل ما أوتيت من إرادة ما يغريك على تناول المأكولات التي قد تعرضك للبدانة.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: هذا اليوم مناسب جدًا للإقدام على خطوات جريئة كن مختلفًا دع مخاوفك جانبًا وخذ المبادرة أنت.

عاطفياً: تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.

صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك وتقرر العيش بفرح وسعادة.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 7-10-2020

مهنياً: تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.

عاطفياً: تتمتع بوضع عاطفي واعد وبظروف إيجابية وتعيش يوماً مشوقاً وحارّاً جداً تتوقع خلاله مفاجأة سارّة.

صحياً: وضعك الصحي المتذبذب بعض الشيء أنت المسؤول عنه إذا راجعت حساباتك جيداً عرفت السبب.