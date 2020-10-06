وزارة الإعلام تعلن أسماء الفائزين في مبادرة سفراء الإعلام الجديد

أعلنت وزارة الدولة للإعلام انتهاء اللجنة الاستشارية لمبادرة "سفراء الإعلام الجديد" من اختيار الفائزين في المبادرة، حيث تم اختيار أفضل ٢٠ فكرة مميزة من ضمن أكثر من ٨٠٠ فكرة مقدمة من أفضل الشباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح بيان للوزارة أن اللجنة حرصت على التنوع في اختيار الأفكار المميزة التي تحقق الهدف الرئيسي من المبادرة، وهو دعم صورة مصر في الإعلام من خلال هؤلاء الشباب المؤثرين، والعمل على تفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وفاز في المبادرة من الشباب المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي كل من "أحمد قدري وهنا الورداني وفريدة سالم وعمر شعراوي ومحمد خليفة ورانيا أيمن وأميرة إيهاب وفرح عمارة ومحمد حطب وفرح زادة وميريل مختار وداليا لاز وماجد عطا الله وفرح نوفل وإسلام أبو علي ومحمد عبد المولى وإسلام شريف وأحمد وهبة وحسين الجوهري وتامر بشير.