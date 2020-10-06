نشاط الرئيس وإعفاء 1.1 مليون طالب من المصاريف المدرسية.. أبرز ما تناولته الصحف اليوم

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الثلاثاء، بعدد من الموضوعات المهمة، أهمها ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن إعفاء ما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية من المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

ووضع الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس السيسي عددًا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة، ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور، وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة.

وعقب المراسم، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقديم للتصالح في مخالفات البناء، والاستجابة لشكواهم والعمل على حلها، مشيرًا إلى أهمية تقنين أوضاع المباني المخالفة منذ سنوات مضت للمخالفين أنفسهم قبل أي أحد آخر، فالمستفيد الأول من التقنين هم المخالفون الذين سيصبح لهم وضع قانوني بعد التصالح، ورخصة بناء، وستتوافر لهم الخدمات.

وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتكليفاته الصادرة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي باستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى أن المنظومة قامت باستقبال وتلقي وفرز والتحقق من الشكاوى الواردة وتوجيهها لجهات الاختصاص كل فيما يخصه، لافتًا إلى إقبال المواطنين على التواصل مع المنظومة عقب المؤتمر الإعلامي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي بتاريخ 24-9-2020، ودعا فيه المواطنين إلى تقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في حالة تعرضهم لأي معوقات أو تعنت من جانب أي جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن المنظومة قامت بالتعامل مع عدد 3781 شكوى، وتم تصنيفها على أسس جغرافية وموضوعية تبعًا للمحافظات التي وردت منها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي استمرار المنظومة من خلال قنوات التواصل المتنوعة في استقبال وتلقي شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين المرتبطة بملف التصالح وفحصها وتوجيهها لجهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم وفق الضوابط المتبعة في هذا الشأن مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتبسيط إجراءات تعامل المواطنين مع الجهات على كافة المستويات.

وفي إطار منفصل، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تحمل الوزارة المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية التي لم يتم قبولها في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 280 مليون جنيه.

وأضافت القباج أنه تم تقديم 2000 جهاز كمبيوتر "لاب توب" هدية للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية و2000 سماعة لذوي الإعاقة السمعية، فضلًا عن تقديم 100 ألف شنطة مدرسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانًا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقدم منحًا دراسية جامعية لـ6309 طلاب من المتفوقين علميًا، ضمن المسجلين في برنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيتم توفير 6204 منح دراسية للطلاب من أبناء أسر "تكافل"، و105 للطلاب من أسر "كرامة"، وذلك دعمًا من الوزارة للطلاب المتفوقين وحافزًا لهم لمواصلة تفوقهم الدراسي خلال مرحلة التعليم الجامعي.

وأوضحت القباج أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لرفع العبء والتخفيف عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية، وذلك في إطار التنسيق بين كافة مؤسسات الدولة استعدادًا للعام الدراسي الجديد.