يحدث اليوم: الأرض والمريخ يقتربان.. والقوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا في ذكرى نصر أكتوبر

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق، 6 أكتوبر 2020، العديد من الأحداث المهمة، نقدمها لكم عبر السطور التالية:

القاهرة.. تفتح القوات المسلحة المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين - متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربي القومي بالقلعة مجانًا للجماهير، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

القاهرة.. تسير شركة "مصر للطيران" 40 رحلة جوية لنقل حوالي 4500 راكب.

القاهرة.. تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، ندوة للرأي بعنوان (فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن).

القاهرة.. توزع وزارة الأوقاف 12 طن لحوم من مشروع صكوك الأضاحي، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى الآن 939 طنًا من اللحوم.

القاهرة.. يحتفل متحف قصر المنيل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بتنظيم معرض أثري بسراي الإقامة بالقصر، يضم مجموعة منتقاة من أجمل وأثمن الأسلحة والسيوف والخناجر والغدارات التي اقتناها الأمير محمد علي توفيق داخل قصره بالمنيل.

القاهرة.. يحتفل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالعيد القومي الـ41 للمدينة؛ حيث يواكب العيد القومي للمدينة الذكرى الـ47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

القاهرة.. تسلم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم شهادات تخرج الدفعة الأولى للدراسين في مبادرة (صنايعية مصر)، والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية منذ العام 2019، وذلك بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر.

باريس.. تُغلق المعارض وقاعات المؤتمرات ومراكز التجميل في العاصمة الفرنسية (باريس) وضواحيها الداخلية؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أثينا.. يزور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج العاصمة اليونانية (أثينا) لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين في اليونان.

القاهرة.. يقع كوكبا الأرض والمريخ في أقرب مسافة بينهما، والتي تعتبر واحدة من أفضل المسافات منذ عام 2003، حيث سيكون المريخ على بُعد 62 مليون كيلومتر فقط من الأرض، ساطعًا في سماء منتصف الليل، وسيكون أكثر سطوعا بثلاث مرات تقريبًا من نجم الشعرى، الأمر الذي سيمكن من رصد المريخ بالعين المجردة.