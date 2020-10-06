تفتح القوات المسلحة المتاحف والمزارات العسكرية "متحف العلمين - متحف بورسعيد"، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجانًا للجماهير، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. القوات المسلحة تفتح المتاحف والمزارات العسكرية مجانا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.