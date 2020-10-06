وزير النقل يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير الطريق الدائرى

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثانى للجنة متابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، بحضور ممثلى كافة الوزارات والمحافظات المعنية.





وأكد الوزير، أهمية الطريق الدائرى فى تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وكذلك حركة المرور مع باقى محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أنه بالتوازى مع أعمال التطوير التى يتم تنفيذها يجب أن تتكاتف كل الوزرات فى سرعة استكمال أعمال تأمين أو نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير فى المسافة من سعد الدين الشاذلى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية.

وشدد كامل الوزير، أن فرق العمل من كافة الوزرات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى على مدار الساعة لسرعة إنهاء كافة أعمال المرافق، وأنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعما، وأن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها إسبوعياً لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أى معوقات، وأن أى منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فوراً.

وأضاف أن الاجتماع القادم سيشهد استعراض الخطة الزمنية الخاصة بنقل المرافق لكل وزارة، بالإضافة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال تكلفة نقل وحماية المرافق بها إلى مجلس الوزراء.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع، أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائرى ليكون 7 حارات فى كل اتجاه، و8 حارات فى كل اتجاه بكوبرى المنيب، كما تشمل أيضاً رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق، وتطوير خطة إنارة الطريق، بالإضافة إلى تأمين كافة شبكات صرف مياة الأمطار.

كما أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائرى، لافتًا إلى أن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية، حيث تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائرى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، موضحًا أن هذه الأوتوبيسات ستساهم فى تخفيف الزحام المرورى والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق، وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى.

جاء ذلك فى إطار التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء: النقل، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الاتصالات، ومحافظى الجيزة والقاهرة والقليوبية، بشأن تشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.