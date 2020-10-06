القوات المسلحة تهنئ الشعب المصرى بذكرى نصر أكتوبر 73

نشر عميد أ. ح تامر محمد محمود الرفاعى، المتحدث العسكرى الرسمى للقوات المسلحة، على صفحته الرسمية، اليوم الثلاثاء، صورة تعبر عن الذكرى الـ47 لانتصار أكتوبر 1973، وذلك تهنئة من القوات المسلحة للشعب المصرى.







وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، أمس الإثنين، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد. وتوجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه، وصافح عددا من أفراد أسرته. ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة ووضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة ترحمًا على روحه.

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