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تأخيرات القطارات اليوم على سكك حديد مصر

أخبار مصرية كريم شعبان 2020-10-06 09:07 تبليغ
تأخيرات القطارات اليوم على سكك حديد مصر
تأخيرات القطارات اليوم على سكك حديد مصر
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التهديات والتأخيرات المتوقعة، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن هذه الخطوط تشمل:

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات فى بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجارى تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

 

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