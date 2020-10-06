عاجل.. السيسى يلقى كلمة بعد قليل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة بعد قليل، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، كلمة بعد قليل، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. جاء ذلك فى نبأ عاجل ذكرته قناة اكستر نيوز.

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