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الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء غدا والطقس حار على القاهرة.. والعظمى 35 درجة

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الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء غدا والطقس حار على القاهرة.. والعظمى 35 درجة
الأرصاد: أمطار غزيرة على سيناء غدا والطقس حار على القاهرة.. والعظمى 35 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، حار نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويبقى الطقس حار نهارا معتدل ليلا يصاحبه أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة.

ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 23، السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24، جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 27.

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