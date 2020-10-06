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المتحدث العسكري يحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر

أخبار مصرية تبليغ
المتحدث العسكري يحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر
المتحدث العسكري يحتفل بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر
نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة، صورة على الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ؛ وذلك بمناسبة مرور ٤٧ عامًا على احتفال مصر بذكرى نصر السادس من أكتوبر .
وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم؛ بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

 

حيث عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة.

وتتميز سيناء بمكانتها الجغرافية وتاريخها الواسع حيث إنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقارته وحضارته، وهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا بين الشرق والغرب.

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