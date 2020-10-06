عاجل.. السيسى: نصر أكتوبر أثبت أن الحق الذى يستند إلى القوة تعلو كلمته

وأضاف السيسى، خلال كلمة له بمناسبة ذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، أن نصر أكتوبر المجيد سيبقى عيدا لكل المصريين، وستبقى ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم خالدة فى وجدان مصر، مشيرا إلى أن نصر أكتوبر أثبت أن الحق الذى يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر فى النهاية.
وتابع الرئيس: تحية إلى جيل أكتوبر العظيم الذى حقق النصر ورفع راية الوطن، تحية إلى صاحب قرار الحرب والسلام الرئيس السادات، تحية إلى كل أم غرست فى أبنائها عقيدة راسخة بأن الأرض لا يمكن التنازل عنها، سلاما على أرواح الشهداء الابرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض مصر، تحية إلى رجال القوات المسلحة الذين يرابطون فى كل بقعة.
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