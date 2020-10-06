صور.. السفير الفرنسى: مصر دولة صديقة ونحرص على تنمية العلاقات معها

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح أمس، ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.





أكد الوزير فى بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، وتناول اللقاء متابعة العمل فى تطوير الجامعة الفرنسية، ومناقشة الإجراءات اللازمة لبدء أعمال التوسع فى إنشاء مبانى الجامعة من خلال تدشين مسابقة عالمية لاختيار أفضل التصميمات.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التى قدمها الجانبان فى هذا الشأن لتصبح الجامعة ركيزة للتعاون الأكاديمى المصرى الفرنسى.

كما تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والفرنسى من خلال إتفاقية ثنائية تستهدف دعم وتطوير المستشفيات الجامعية ، فى الجوانب الفنية والبحثية والتدريبية ومن المقرر أن يتم وضع بنود بالإتفاقية المزمع إبرامها بين الطرفين تتعلق بتبادل الأطقم الطبية وكذا أعمال تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوي. ومركز زراعة الكبد بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأشاد دكتور خالد عبدالغفار خلال اللقاء بما تشهده المنظومة الصحية الفرنسية من تطور، مؤكدًاً على أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطوير المستشفيات الجامعية المصرية والبالغ 115 مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية.

وبحث اللقاء التعاون بين البلدين فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والطبية المصرية من خلال برنامج "Strategic training program" فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الاكاديمية الفرنسية.

ومن جانبه، أشار السفير الفرنسى خلال اللقاء للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى لمصر وزيارة بعض المستشفيات الجامعية وتقديم سبل الدعم لها والمساهمة فى التطوير بشتى الطرق، وتقديم الدعم من خلال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات الجامعية المزمع إقامتها.

كما أكد السفير على أهمية التبادل الأكاديمى والطلابى وتدريب كوادر التمريض وذلك فى ضوء حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر باعتبارها دولة صديقة، مثمناً التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.