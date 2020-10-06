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صور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

أخبار مصرية محمد مهران 2020-10-06 10:39 تبليغ
صور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر
صور.. رئيس جامعة عين شمس يشهد احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر

نظم الاحتفالية الإدارة العامة لرعاية الشباب التابعة لقطاع التعليم والطلاب تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية وبحضور أسرة الشهيد إبراهيم الرفاعى "العميد سامح إبراهيم الرفاعى ونبيلة إبراهيم الرفاعى" ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة، والعقيد محمد رمضان مدير إدارة التربية العسكرية والعقيد محمد فؤاد والرائد محمد طارق، والرائد محمد يوسف والفنانة نهال عنبر.

وضمت الاحتفالية التى لاقت إعجاب الحضور مجموعة مختارة من أعمال الطلاب الفنية، تنوعت بين العرض المسرحى "أمير الشهداء" وهو من تأليف وإخراج محمد ذكى ويحكى بطولات الشهيد إبراهيم الرفاعى فى إطار درامى يربط بين انتصارات وبطولات الماضى وما يحدث اليوم من انتصار الجيش المصرى على قوى الإرهاب الغاشم.

كما قدم منتخب الجامعة للموسيقى والكورال فقرات غنائية مختارة من الأغانى الوطنية بقيادة وتدريب الفنان محمود وحيد، بالإضافة إلى استعراضات فرقة الفنون الشعبية بقيادة وتدريب الفنان حسن شحاتة.

وفى ختام الحفل، تم تكريم أسرة الشهيد الرفاعى والرائد محمد يوسف مصاب العمليات الحربية، والرائد محمد طارق وديع، والفنانة نهال عنبر.

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