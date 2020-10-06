نيفين القباج مهنئة الرئيس بنصر أكتوبر: نستلهم منه روح الإصرار

قدمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى فى بيان لها اليوم أن القوات المسلحة حققت نصرا عظيما فى حرب العزة والكرامة،وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولاتزال تقدم أروع الأمثلة فى التضحيات من أجل مصر. وأضافت نيفين القباج: "إننا نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر، مقدمة تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، متمنية لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار".

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