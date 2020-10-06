بدء كلمة الرئيس السيسى بمناسبة مرور 47 عاماً على حرب أكتوبر المجيدة

يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الآن، كلمة إلى الأمة بمناسبة مرور 47 عاماً على حرب أكتوبر المجيدة.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، قبر الجندى المجهول، بمدينة نصر، ووضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.

ووضع الرئيس السيسى، إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة؛ ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، حيث وضع إكليلاً من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.