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السيسى فى ذكرى نصرى أكتوبر: تضحيات الشهداء خالدة فى وجدان الشعب

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السيسى فى ذكرى نصرى أكتوبر: تضحيات الشهداء خالدة فى وجدان الشعب
السيسى فى ذكرى نصرى أكتوبر: تضحيات الشهداء خالدة فى وجدان الشعب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تضحيات شهداء المصريين خالدة فى وجدان الشعب، وتمثل دافعا لمزيد من العمل والتقدم، وصنع المستقبل الذى يتطلع إليه شعبنا العظيم. 

 

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته للمواطنين، بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة: "كل عام وأنتم بخير ومصر الأبية فى رفعة وسلام وتقدم.. ودائما تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر". 

 

 

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