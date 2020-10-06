السيسى: حرب أكتوبر بعثت فى نفوس المصريين روحا تتسم بالإصرار والتحدى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن حرب أكتوبر بعثت فى نفوس المصريين جميعا روحا جديدة تتسم بالإصرار والتحدى، والقدرة على مواجهة الصعاب، وتحقيق الإنجازات.
وأشار الرئيس السيسى خلال كلمته بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، إلى مصر وهى تحتفل بانتصارات اكتوبر تستعيد قصة كفاح شعبها عبر تاريخ الممتد منذ ألاف السنين، مستلهمة من عظمة الماضى، وتحقق لحاضرها الأهداف المنشودة التى تسعى إليها، والأمال التى يتطلع إليها شعبها.
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