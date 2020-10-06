السيسى فى ذكرى النصر: مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

وأضاف الرئيس: "ونحن فى مصر نجدد العهد على مواصلة العمل، من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضى قدما فى طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".