السيسى: القوات المسلحة سطرت ملحمة وطنية فى حفظ تراب الوطن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ذكرى نصر أكتوبر المجيدة ستبقى عيدا لكل المصريين تخليدا لقوة إرادتهم وصلابتهم. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، "وكفاءة قواتهم المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة والتي سطرت ملحمة وطنية خالدة في حفظ تراب هذا الوطن وحماية حدوده.

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