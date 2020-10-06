السيسى: الأمة المصرية قادرة على الانتفاض من أجل حقوقها

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن نصر أكتوبر علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين.

وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، التحية إلى بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، الذى اتخذ القرار وتحمل تبعاته بشجاعة الفرسان وعزيمة الرجال، وقال الرئيس: "تحية إلى كل أم مصرية غرست فى أبنائها عقيدة راسخة وهى أن الأرض لا يمكن التنازل عنها مهما كان الثمن، وربطت على قلبها صبرا وإيمانا ، وسلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية أرض مصر الطاهرة وقدموا لأجيال تأتى من بعدهم القدوة والمثل فى التضحية والفداء.