شعراوي: تدريب 1700 متقدم لوظائف قيادات التنمية المحلية بالمحافظات بالأكاديمية الوطنية

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، وناقش التنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية للبدء فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات فى الإعلان رقم (2 ) لسنة 2020، والذين استوفوت الأوراق والشروط الخاصة بالتقدم للمسابقة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه من المقرر أن يتم إجراء الاختبارات لحوالى 1700 متقدم بالأكاديمية الوطنية للتدريب وفقًا للبرامج الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المتقدمين هم من تم الانتهاء من فحص ملفاتهم وقاموا باستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة لهذه المسابقة.

من جانبها، أكدت رشا راغب أن وزير التنمية المحلية شريك نجاح أساسى ورئيسى للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن أكبر الداعمين لها.

وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية فى الكثير من الملفات الخاصة بالتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات بجميع المحافظات والوزارة.