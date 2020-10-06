قومي المرأة يهنئ السيسي بـ"نصر أكتوبر": ذكرى استرداد العزة والكرامة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع أعضائه وعضواته ، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات بخالص التهنئة الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين، لنصر أكتوبر العظيم.

كما يتقدم بخالص التهنئة الى أبطال القوات المسلحة ، والى جموع الشعب المصري بهذه المناسبة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن نصر أكتوبر ذكرى غالية على قلب وعقل ووجدان كل مصرى ومصرية ، فهو ذكرى استرداد العزة والكرامة التى سوف تظل محفورة داخل وجداننا أبد الدهر ، و تدعونا إلى الإصرار على تذكير بناتنا و أبنائنا بالعبور العظيم بقيادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات و الجيش المصرى والذى انتهى بالانتصار والسلام ، حتى جاء العبور الثانى العظيم للوطن فى ثورة ٣٠ يونيو بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حيث كانت المرأة هى الأكثر خوفا على الوطن، وكانت المحرك والدافع لتشجيع جميع أفراد أسرتها على النزول والمشاركة .

كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية كانت شريكًا هاما فى تحقيق نصر أكتوبر العظيم ، فكانت الفدائيات اللائى حملن السلاح وشاركن فى نقل الأسلحة والقنابل ، وكانت من تخفى آثار أقدام جنودنا فى الصحراء حتى لا يتتبعهم العدو ، فضلًا عن دورهن العظيم كمتطوعات فى صفوف الهلال الأحمر، والمستشفيات ، مشددة على أن المرأة المصرية العظيمة تؤمن أن التضحية بكل غالى ونفيس فِدَاءً للوطن هو شرف عظيم.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسى بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة المصرية الذين يقدمون دائمًا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء من أجل أمن واستقرار الوطن ، وقدمت تحية تقدير واحترام لشهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم تراب الوطن.

كما وجهت رئيسة المجلس التحية إلى كل أم وزوجة، وابنة فقدت شهيدًا ، وصبرن واحتسبن ، لافتة إلى فداحة فقدان الأبناء على أمهاتهن، قائلة "لا توجد قوة أكبر من هذه فى العالم، فالمرأة المصرية دائما تضحى بكل ما هو غالٍ وعزيز فداء للوطن، فلها كل الاحترام والتقدير".

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أنه بمرور السنوات أصبح الإرهاب الغاشم هو العدو ..ومازالت المرأة المصرية صانعة السلام فى مقدمة الصفوف لمكافحته على كافة المستويات معلنة مساندتها لبلادها بعزيمة وإصرار .