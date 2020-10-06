العنانى يوجه بـ التعاون مع المرشدين السياحيين باعتبارهم سفراء مصر

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سمير محمد عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع المرشدين السياحيين وكل العاملين في القطاع السياحي.

وحضر اللقاء الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بالوزارة.

وعرض رئيس اللجنة، خلال اللقاء، رؤية اللجنة لدعم المرشدين السياحيين، بما يساهم في الحفاظ على مقدرات النقابة والعمل على مساندة المرشدين السياحيين لأداء عملهم في يسر.

ووجه الدكتور خالد العناني، رئيس اللجنة بالتنسيق الكامل مع قطاع الشركات والمرشدين السياحيين في كل الخطوات التي من شأنها المساهمة في دعم المرشدين السياحيين لحسن أداء عملهم حفاظًا عليهم باعتبارهم سفراء الدولة في الداخل والخارج.

جدير بالذكر أن لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين كانت قد تسلمت مقر النقابة بكل محتوياته ومستنداته لمباشرة أعمالها وتصريف شئونها، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر في أواخر شهر سبتمبر الماضي، ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين بإعتباره كأن لم يكن، وصدور قرار وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، لمدة ستة أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أى التاريخين أقرب.