ليس لها علاقة بـ سد النهضة..خبير: نهضة كبيرة في محطات تحلية مياه البحر بمصر خلال الـ3 سنوات الأخيرة

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجماعة القاهرة ان هناك حركة عمرانية كبيرة خاصة في المناطق النائية علي سواحل البحر الأحمر و الأبيض المتوسط وغرب الإسكندرية والعلمين الجديدة حتي مطروح.

وأوضح لـ دوت الخليج أن هذه المدن الجديدة بالاضافة الي سيناء تفتقر الي المياه وبالتالي فان تحلية مياه البحر هي المصدر الرئيسي لها كذلك العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع بين نهر النيل والبحر الأحمر جزء كبير من المياه سوف يعتمد علي تحلية مياه البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه في السنوات الاخيرة تم انشاء عشرات المحطات تقريبا ٦٠ محطة لتحلية مياه البحر، تقوم بانتاج مايقرب من نص مليار مكعب في السنة وفي السنوات الاخيرة تضاعفت هذه المحطات وشهدت مصر نهضة كبيرة في محطات تحلية مياه البحرخلال ال3 سنوات الاخيرة.

وعن اهمية تحلية مياه البحر وضح خبير المياه أن التحلية ضرورية في المدن الجديدة البعيدة عن نهر النيل والمدن الساحلية مثل سفاجا ودهب ونوبيع والغردقة بالاضافة الي اهميتها للخدمات السكانية و الانشطة الصناعية والسياحية نظرا للمردود الاقتصادي الكبير العائد منها .

ونفي خبير الموارد المائية عن تعويض مياه تحلية البحر للمياه المستهلكة في النشاط الزراعي حيث تستهلك الزراعة 40 مليار متر مكعب من بينهم 20 مليار متر مكعب يتم توفيرهم من خلال اعادة استغلال المياه مرة اخري ويتبقي 20 مليار متر مكعب يتم استخراج محاصيلهم من الخارج والبتالي يصعب استغلال مياه تحلية البحر في النشاط الزراعي لافتا إلي امكانية استخدام مياه تحلية البحر في حالة استخدام تكنولوجيا اقتصادية تعوض عن تكلفتها.

وذكر شراقي عن سبب عدم اتجاه دول العالم لتحلية مياه البحر علي الرغم أن ¾ الكرة الارضية تحتوي علي بحار قال إن المشكلة تكمن في التكلفة العالية حيث ان تكلفة اقامة المحطات وتكلفة الوقود سواء كان طاقة شمسية او رياح او بترول تزيد تكلفة المتر الواحد.

وحول علاقة مياه تحلية البحر بمشكلة سد النهضة كشف خبير المياه أن تحلية المياه ليس لها علاقة بسد النهضة ، واذا تعرضت مصر لحجز مياه سيتم تعويضها من خزان السد العالي.