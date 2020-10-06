زاروا الأهرامات والتقطوا صورا تذكارية.. شاهد قادة أفريقيا في حضرة الفراعنة

مهد الحضارات، آثارها صنعت التاريخ، بمجرد أن ترى اهراماتها تدرك حجم العظمة، هى مصر التى لم يفوت أى رئيس دولة أفريقية زيارة اهراماته ا والتعرف أكثر على أقدم حضارة فى التاريخ، حيث استضافت منطقة الأهرامات مؤخرا الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا ، فلم يكن كينياتا الأول الذى يزور آثار مصر فقد سبقه قادة كثيرون نرصدهم في سياق التقرير التالي.

رئيس كينيا

في حضرة الفراعنة ، قام الرئيس أوهورو كينياتا رئيس دولة كينيا، بجولة داخل الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول، فمجرد أن وطأت قدمه فى منطقة الأهرمات عبر رئيس كينيا عن إعجابه بطريقة بناء الهرم ورغبته فى دخول أول ممر داخل الهرم، ورؤية طريقة بناء الأحجار، ليس ذلك وفقط بل إندهش الرئيس الأفريقي بضخامة تمثال أبو الهول وطريقة نحته، كما حرص على التوجهه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية.

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رئيس وزراء تنزانيا

فى يوليو 2019، كان فى حضرة الأهرامات رئيس وزراء تنزانيا والذى زار الهرم الأكبر وقام بجولة شملت مدخله والممر الأول، ثم توجه إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية وانتهت بزيارة إلى تمثال أبوالهول، حيث أبدى رئيس الوزراء التنزاني انبهاره وإعجابه بالحضارة المصرية وحرص على معرفة بعض المعلومات الأثرية عن ارتفاع الهرم الأكبر وعدد أحجاره وأوزانها وطريقة بنائه، كما وصف الهرم الأكبر بأنه تحفة معمارية فريدة ووعد بزيارة منطقة الأهرامات مرة أخرى مع أسرته لحبه الشديد لها.

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زوجة رئيس بوروندي

فى نفس العام وبالتحديد يونيو 2019 زارت حرم رئيس بوروندي منطقة آثار الهرم والتى شملت الهرم الأكبر، والممر الأول داخله، ثم انتقلت إلى زيارة منطقة البانوراما، ثم قامت بالتقاط الصور التذكارية ثم توجهت إلى تمثال أبو الهول، وقد أبدت حرم الرئيس البوروندى إعجابها بالاهرامات وسألت عن طريقة بنائها وعن مكان وجود مقابر العمال بناة الأهرامات.

رئيس موزمبيق يونيو 2019

التقاط الصور التذكارية، هكذا سجل رئيس جمهورية موزمبيق، فيليب نيوسى، زيارته إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، على هامش تواجده في مصر بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، حيث قام برؤية الهرم الأكبر من الداخل ومنطقة البانوراما.

رئيس غينيا مايو 2017 أما رئيس جمهورية غينيا فقد زار منطقة أهرامات الجيزة، فى مايو 2017 وتضمنت الجولة زيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث قام وزير الآثار بشرح تاريخ المنطقة لرئيس غينيا، من جانبه حرص الرئيس الغيني على التقاط الصور التذكارية، كما أبدى انبهاره بما شاهده من عظمة الحضارة المصرية.

رئيس زامبيا نوفمبر 2017

كما زار رئيس جمهورية زامبيا إدجار لونجو، فى نوفمبر 2017 المنطقة الأثرية بالهرم، حيث شملت الجولة زيارة هرم خوفو ومنطقة البانوراما وأبوالهول، وحرص الرئيس الزامبي والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية.

رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية فبراير 2016

أما رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، ماتاتا بونيو مابون، فقد كان فى حضرة الفراعنة فى فبراير 2016 حيث زار منطقة الأهرامات الأثرية، الهرم الأكبر «خوفو»، ومنطقة البانوراما الأثرية، وأبوالهول، واستمع إلى شرح مفصل عن أهم المعالم الأثرية بمنطقة الأهرامات، وأعرب عن سعادته بتواجده في أهم منطقة أثرية على مستوى العالم، مؤكدًا عظمة مصر وحضارتها.