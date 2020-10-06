عاجل.. قرينة الرئيس: 6 أكتوبر أحد أعظم أيام مصر فى التاريخ

وكتبت فى تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصرا عسكريا، بل كان مثالا على تكاتف الشعب المصرى وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام". وتابعت: "رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن".

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