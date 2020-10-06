الوطنية للانتخابات تحدد آخر موعد للتنازل بين مرشحى النواب

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر نشر التنازلات فى جريدتين واسعتى الانتشار يوم 8 أكتوبر، بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين مساء أمس الإثنين إذ بدأ التنازل خلال 6 و7 أكتوبر.
يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى: (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح).
وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح)، وخصص لها 42 مقعدًا.
ويبدأ ذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.
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