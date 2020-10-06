الجمعة.. وزير الأوقاف يفتتح  مسجد الشهيد أحمد منسى

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يوم الجمعة المقبل، مسجد الشهيد العقيد أحمد منسى بمدينة برج العرب بالإسكندرية الذى شيدته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.





وقال وزير الأوقاف إن الشهيد العقيد أحمد منسى ورفاقه من الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل وطنهم قد حفروا أسماءهم فى تاريخ العظماء. وأكد جمعة أن مصر خير من يخلد تاريخ العظماء من أبنائها ويعترف بالفضل لأهله، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة التى حرصت على تشييد عدد من المساجد وأطلقت عليها أسماء عدد من شهدائها العظام تقديرا لعطائهم الفريد وتضحيتهم بأنفسهم ودمائهم فى سبيل عزة وطننا العزيز والحفاظ على كل ذرة رمل منه وتطهيره من دنس الإرهاب والإرهابيين.

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