أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة

أخبار مصرية أ ش أ 2020-10-06 11:22 تبليغ
جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة
جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة
طلقت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، من أجل تقديم خدمات مجتمعية لجميع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور مصطفى صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات - فى بيان للجامعة اليوم الثلاثاء - إن القافلة تضم عددًا من الأطباء فى مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، وتوزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الفريق سيجرى عددا من العمليات الجراحية للحالات المرضية التى تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التى تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى - سيد جلال - الزهراء الجامعى).

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبق أن نظمت قافلة طبية وإغاثية إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على نحو 2800 مريض، وأجرت نحو 16 عملية صغرى، إضافة إلى تحويل ما يقرب من 25 عملية جراحية كبرى لإجرائها فى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 