جامعة الأزهر تطلق قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة

طلقت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر، قافلة طبية إلى مدينة المحروسة بالقاهرة، وذلك فى إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، من أجل تقديم خدمات مجتمعية لجميع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية.





وقال الدكتور مصطفى صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات - فى بيان للجامعة اليوم الثلاثاء - إن القافلة تضم عددًا من الأطباء فى مختلف التخصصات، إضافة إلى مساعدات عينية تتضمن حقائب مدرسية لطلاب المدارس، وتوزيع مجموعة من البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الفريق سيجرى عددا من العمليات الجراحية للحالات المرضية التى تحتاج إلى ذلك، إضافة لتحويل الحالات التى تتطلب إجراء عمليات جراحية كبرى إلى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة (الحسين الجامعى - سيد جلال - الزهراء الجامعى).

جدير بالذكر أن لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبق أن نظمت قافلة طبية وإغاثية إلى محافظة شمال سيناء الأسبوع الماضي، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على نحو 2800 مريض، وأجرت نحو 16 عملية صغرى، إضافة إلى تحويل ما يقرب من 25 عملية جراحية كبرى لإجرائها فى مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة.