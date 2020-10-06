تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن آخر موعد لتسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك استلام ملفات أوراق هؤلاء الطلاب، سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 11 أكتوبر الجاري، علما بأن موقع التنسيق الالكتروني يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال رغبات الطلاب، كما أن مكتب التنسيق مستمر في استقبال الطلاب لتسليم ملفات اوراقهم طوال أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية، حرصا على مستقبلهم.
ويجب على الطلاب إحضار اصل إيصال الحوالة البريدية الدالة علي سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن الدفع المطبوع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق بأحد مكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون (9190447778)، حيث يتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع.
الجدير بالذكر أن الطلاب بدأوا في تسجيل الرغبات بداية من يوم السبت الموافق 26/9/2020 وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة مساءً يومياً، على أن ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات في الساعة السابعة من مساء الاحد المقبل الموافق 11/10/2020.
وعلى الطلاب الالتزام بالموعد المحدد لتسجيل البيانات الاساسية والرغبات وكذلك تسليم ملفات الاوراق حتي يتسني للمكتب إتمام عمليات المراجعة لأوراق وشهادات الطلاب وإتمام عملية الفرز والترشيح وإعلان النتائج.
مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي تعلن الموعد النهائي لتسجيل رغبات واستلام ملفات أوراق طلاب الشهادات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.