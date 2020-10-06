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وزيرة التضامن تهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

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وزيرة التضامن تهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر
وزيرة التضامن تهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

تتقدم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة البواسل ، وللشعب المصرى العظيم، بمناسبـة الذكرى 47 لنصر أكتوبر العظيم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القوات المسلحة حققت نصرا عظيما في حرب العزة والكرامة،وحطمت كل النظريات العالمية، وقدمت ولاتزال تقدم أروع الأمثلة في التضحيات من أجل مصر.

وأضافت نيفين القباج اننا نستلهم من نصر أكتوبر العظيم وقواتنا المسلحة روح الإصرار والنصر ، مقدمة تحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ،متمنية لوطننا العزيز كل الخير والتقدم والازدهار .

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