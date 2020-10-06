قرينة الرئيس: السادس من أكتوبر مثال على تكاتف الشعب وراء قواته المسلحة

أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، أن يوم السادس من أكتوبر يظل أحد أعظم وأمجد أيام مصر فى التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصرا عسكريا، بل كان مثالا على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام.

وتابعت قرينة رئيس الجمهورية فى تدوينه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن".