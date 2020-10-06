مدبولي يتابع المشروعات التنموية بمحافظتي أسيوط وسوهاج

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمالًا لسلسلة الاجتماعات واللقاءات مع مسئولى المحافظات، اجتماعين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظ اسيوط ومحافظ سوهاج، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظتين.
كما يتم أيضا، الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأنها.
جدير بالذكر أن الغرض من هذه الاجتماعات هو متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في جميع القطاعات بمدن وقرى المحافظات أولا بأول؛ لدفع العمل بها، والتغلب على أى تحديات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ.
وذلك من أجل رفع كفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ولا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بالإسراع بمعدلات التنمية الشاملة في جميع محافظات الصعيد.
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