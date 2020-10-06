بأيدي شباب المحامين.. مسرح يجسد الجريمة وملابسات القضية ودورهم الفعال

ابتكر مجموعة من شباب المحامين فكرة جديد لمناقشة الجريمة، ودخول هذا العالم الغامض والمليء بالاحاجي.

بدأ الأمر بإجراء ندوات قانونية, والتي عادت بفائدة كبيرة، إلا أن الأمر افتقد للتطبيق العملي، والتجسيد فجاءت من هنا الفكرة كيف يمكن توصيل المعلومة لطلاب كلية حقوق.

لذا قام مجموعة من المحامين البارزين وهم: أماني حسام / وعبد المنعم السيد /وأحمد هشام/وتسنيم علاء الدين /أية اسامة /آية شريف / صبحي يحيي/ باسمة عمر /مايا حجاج /ندى أسامة، وعلى رأسهم الأستاذ عمرو السيد حامد المحامي رئيس كيان منارة المحامي بابتكار فكرة تجسيد الأمر في مسرحية قانونية.

وتعتمد المسرحية القانونية على تشكيل فريق مسرحي تابع لنقابة المحامين من خلاله هيتم عمل مسرحية قانونية مثيرة للجدل، وتتناول أحد القضايا الكبيرة، وتقسيم المسرحية المشاهد بداية من مشهد ما قبل ارتكاب الجريمة والتخطيط لها والاستعداد لها مرورا بمشهد ارتكاب الجريمة والملابسات ..ثم مشهد القبض وما به من بطلان.. ثم مشهد التحقيق والحبس وصولا إلى المرافعة المحكمة الصورية المتكاملة وكل ده هيكون على مسرح خاص.

ويتم عمل قصة كاملة يوضح فيها دور المحامي وكيفية الاطلاع على المحضر، وكيفية تحضير الدفوع والدفاع ، وطريقة المرافعة.

وتوضح المسرحية دور المحامى أمام أقسام الشرطة وأمام النيابة، وكيفية حضور التحقيقات وتجديد الحبس، ويوضح دور كل سلطة وطرق التعامل معها.

وتمثل المسرحية القانونية الحياة العملية بالكامل ليتم عرضه على باقي الزملاء، شباب المحامين للاندماج في ملابسات المسرحية، وتسهيل توصيل المعلومة بالشكل غير المعتاد.

وقد بدأ المشرفين على المسرح القانوني في عمل اختبارات خاصة بالمسرح، وذلك حتى يتم تشكيل الفريق المسرحي القانوني بالشكل المطلوب.