أخبار عاجلة
أحمد زاهر يتصدى لمتحرش التصق بجسد ابنته وطلب منها هذا الأمر (شاهد) -
القبلات الساخنة تشعل أزمة بين عادل إمام ويسرا ورد عاصف من الأخيرة -
مي عمر تستعرض صدرها وأردافها في إطلالة إغراء ساخنة (صور) -
تطور جديد في الموقف الأثيوبي .. هل يمهد لانفراجه في أزمة سد النهضة ؟ -
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -

صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة

أخبار مصرية مصطفى فراج 2020-10-06 12:17 تبليغ
صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة
صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة
صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة
صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة
صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة
ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بحضور عدد من الأعضاء، وعدد آخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، منعا للتزاحم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس .

وأكد الدكتور عاصم الجزار فى بيان له اليوم: "إننا نتوجه الآن للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحى المُعالجة فى الأغراض المخصصة لذلك، بدلا من التخلص منها"، مطالبا بتعميم تجربة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، فى استخدام "الحمأة"، الناتجة عن معالجة الصرف الصحى، لإنتاج الأسمدة العضوية، لاستخدامها فى الزراعة، وكذا إنتاج غاز البيوجاز واستخدامه فى توليد الكهرباء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، تقريرا عن أنشطة الجهاز خلال العام المالى "2019 - 2020"، وخطة الجهاز للعام المالى "2020 - 2021"، ومحاور أنشطة الجهاز، ومنها، جودة مياه الشرب "مراجعة الجودة - مراجعة المعامل المركزية والفرعية والشبكات - المعاينات الميدانية لشكاوى الجودة"، وكفاءة معالجة الصرف الصحى "مراجعة كفاءة المعالجة لمحطات الصرف الصحى - مراجعة محطات الصرف الصحى بنظام PPP - مراجعة محطات المعالجة الثلاثية".

عاصم الجزار - وزير الإسكان

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الجهاز استقبل أكثر من 700 شكوى خلال العام المالى "2019 - 2020"، وتم وجار دراستها، بالتواصل مع مقدمى الخدمة، كما يتم مراجعة منظومة خدمة العملاء والتوعية والإعلام بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة المدن الجديدة.

عاصم الجزار - وزير الإسكان

وأشار الدكتور محمد حسن مصطفى، إلى أنه تم بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU"، إجراء دراسة بحثية لاستقصاء درجة رضاء المواطنين عن مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المُستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج.

عاصم الجزار - وزير الإسكان

وأضاف، أنه يتم تأكيد تفعيل خدمات التحول الرقمى، من خلال إطلاق التطبيقات الالكترونية على الهواتف المحمولة، وتوفير أرقام على برنامج الواتساب لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتوفير خدمة الدفع الإلكترونى للفواتير، كما تم توثيق الصفحات الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحى على موقع الفيسبوك، من أجل التصدى للصفحات المغرضة ومواجهة الشائعات، بجانب نشر التنويهات الخاصة بتخفيض أو انقطاع المياه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الإسكان: نتوجه للتوسع فى الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المُعالجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 