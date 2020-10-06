فيديو .. وزير الأوقاف: نحتاج إلى روح أكتوبر فى مواجهة قوى الشر والإرهاب

وأضاف محمد مختار جمعة، خلال الصالون الثقافى للوزارة، والذى عقد تحت عنوان: روح أكتوبر وتعزيز الانتماء، أن ضريبة الوطن لا يتحمل مسئوليتها جيل واحد، بل على الجميع أن يساهم فى بناء الدولة، والنهوض بها.

وقال الوزير إننا بحاجة ملحة اليوم، إلى روح أكتوبر لمواجهة قوى الشر والإرهاب، متابعًا: "وجبنا أن نضحى لأنفسنا وللأجيال القادمة".