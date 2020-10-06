عبدالعاطى: تكريمى من الرئيس الألمانى نتيجة لتقدم العلاقات المصرية الألمانية

أعرب السفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، عن سعادته وفخره بتكريمه ومنحه وسام "صليب الاستحقاق الأكبر" من قبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، مؤكدا أن هذا التكريم ليس لشخصه وإنما جاء نتيجة لما شهدته العلاقات المصرية الألمانية من تقدم كبير فى مختلف المجالات.





وأضاف عبد العاطى، اليوم الثلاثاء، أن السنوات الماضية شهدت زيارات متكررة للرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا، وهى التى شكلت الدفعة الرئيسية للعلاقات، ونتج عنها التمييز فى مجالات التعاون الثنائية، مقدما الشكر للسفير الألمانى لتنظيم احتفالية خاصة تم فيها تكريمه. يشار إلى أن تم إقامة احتفالية، بمناسبة منح السفير بدر عبد العاطى الوسام، وذلك بمقر سفارة ألمانيا بالقاهرة، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والسفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة.

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