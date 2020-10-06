يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، البوم الثلاثاء، لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع كل من، محافظى أسيوط وسوهاج لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بكل محافظة على حدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وعدد آخر من الموضوعات والملفات الجارى العمل عليها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظتى أسيوط وسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.